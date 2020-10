Meteo anomalo. Clima FREDDO e TEMPERATURE sotto media, fino a quando? (Di martedì 13 ottobre 2020) L’autunno ha proprio radicalmente cambiato volto! Settembre era stato caldo, fin troppo, ma dalla terza decade qualcosa si è rotto a seguito dell’arrivo di una prima anomala incursione d’aria fredda che ha bruscamente interrotto il caldo estivo tardivo. Ora ottobre si sta mostrando più FREDDO del normale, sulla scia di quanto accade già da fine settembre, non solo in Italia, ma anche in varie parti dell’Europa. Le TEMPERATURE sono crollate ovunque sotto media e si registrano valori più tipici di novembre. TEMPERATURE basse per il periodo ancora per alcuni giorniIl Mediterraneo continua ad essere bersaglio di impulsi d’aria fredda polare, che a contatto con le acque più tiepide del Mediterraneo innescano contrasti che si traducono in ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) L’autunno ha proprio radicalmente cambiato volto! Settembre era stato caldo, fin troppo, ma dalla terza decade qualcosa si è rotto a seguito dell’arrivo di una prima anomala incursione d’aria fredda che ha bruscamente interrotto il caldo estivo tardivo. Ora ottobre si sta mostrando piùdel normale, sulla scia di quanto accade già da fine settembre, non solo in Italia, ma anche in varie parti dell’Europa. Lesono crollate ovunquee si registrano valori più tipici di novembre.basse per il periodo ancora per alcuni giorniIl Mediterraneo continua ad essere bersaglio di impulsi d’aria fredda polare, che a contatto con le acque più tiepide del Mediterraneo innescano contrasti che si traducono in ...

ilmeteoit : #Meteo: #INVERNO 2020/2021 #ANOMALO, tutta colpa del #VORTICE #POLARE! Ecco perché e le #CONSEGUENZE in #ITALIA - infoitinterno : Meteo: INVERNO 2020/2021 ANOMALO, tutta colpa del VORTICE POLARE! Ecco perché e le CONSEGUENZE in ITALIA - ilmeteoit : #Meteo: #INVERNO 2020/2021 #ANOMALO, tutta colpa del #VORTICE #POLARE! Ecco perché e le #CONSEGUENZE in #ITALIA - meteogiornaleit : Cambiamento rilevantissimo verso l'Europa, anomalo per questi ultimi anni, con l'espansione di masse d'aria fredda… - tempoitaliait : Cambiamento rilevantissimo verso l'Europa, anomalo per questi ultimi anni, con l'espansione di masse d'aria fredda… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo anomalo Meteo: INVERNO 2020/2021 ANOMALO, tutta colpa del VORTICE POLARE! Ecco perché e le CONSEGUENZE in ITALIA iLMeteo.it Meteo anomalo. Clima FREDDO e TEMPERATURE sotto media, fino a quando?

Settembre era stato caldo, fin troppo, ma dalla terza decade qualcosa si è rotto a seguito dell’arrivo di una prima anomala incursione d’aria fredda ... Rammentiamo che le previsioni meteo con ...

Meteo: INVERNO 2020/2021 ANOMALO, tutta colpa del VORTICE POLARE! Ecco perché e le CONSEGUENZE in ITALIA

possiamo già iniziare a farci un'idea generale su che tipo di condizioni del tempo ci attendono. Ci aspetta una stagione fredda anomala? La colpa potrebbe essere tutta del VORTICE POLARE ...

Settembre era stato caldo, fin troppo, ma dalla terza decade qualcosa si è rotto a seguito dell’arrivo di una prima anomala incursione d’aria fredda ... Rammentiamo che le previsioni meteo con ...possiamo già iniziare a farci un'idea generale su che tipo di condizioni del tempo ci attendono. Ci aspetta una stagione fredda anomala? La colpa potrebbe essere tutta del VORTICE POLARE ...