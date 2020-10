Mal d’autunno, ecco come combatterlo (Di martedì 13 ottobre 2020) Redazione Con l’arrivo di ottobre si avvicina anche il mal d’autunno. Non si tratta di una patologia, ma di una sensazione di spossatezza e stanchezza che accompagna le giornate con sempre meno ore di luce, temperature più basse e il passaggio all’ora solare. Ma combattere il mal d’autunno si può. Il mal d’autunno si contrasta prima … Mal d’autunno, ecco come combatterlo Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 13 ottobre 2020) Redazione Con l’arrivo di ottobre si avvicina anche il mal d’autunno. Non si tratta di una patologia, ma di una sensazione di spossatezza e stanchezza che accompagna le giornate con sempre meno ore di luce, temperature più basse e il passaggio all’ora solare. Ma combattere il mal d’autunno si può. Il mal d’autunno si contrasta prima … Mal d’autunno,Impronta Unika.

Piergiulio58 : Cos'è il mal d'autunno e come combatterlo. - TerrinoniL : Cos'è il mal d'autunno e come combatterlo - mirnoja : RT @SkyTG24: Cos'è il mal d'autunno e come combatterlo - UnaTecnologia : RT @SkyTG24: Cos'è il mal d'autunno e come combatterlo - SkyTG24 : Cos'è il mal d'autunno e come combatterlo -

Ultime Notizie dalla rete : Mal d’autunno Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera