Il Covid può causare ictus e disturbi neuropsicologici: lo rivela uno studio del dipartimento di Psicologia generale dell'Università di Padova Il Covid 19 puo' provocare anche ictus, difficolta' linguistiche, agitazione comportamentale, e segni neuropsicologici altamente specifici, come agrafia e afasia di conduzione, ovvero incapacita' di scrivere e di riprodurre i suoni ascoltati. Lo rivela uno studio…

