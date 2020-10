Gazzetta: Insigne potrebbe tornare in campo contro l’Az, in Europa League (Di martedì 13 ottobre 2020) Insigne ha ripreso a svolgere l’allenamento sul campo. Il capitano del Napoli continua le terapie e la palestra, ma la data del suo ritorno sul terreno di gioco si avvicina. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe coincidere con il debutto del Napoli in Europa League, il prossimo 17 ottobre. “Probabilmente un primo test, se le condizioni lo consentiranno, potrà esserci per il debutto stagionale in Europa League, al San Paolo il prossimo 17 ottobre. Quella sera il Napoli affronterà gli olandesi dell’Az Alkmaar e Gattuso magari potrebbe convocare il giocatore, e nella ripresa potrebbe dare qualche minuto al suo capitano per ritrovare la gamba giusta. Se questo percorso non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020)ha ripreso a svolgere l’allenamento sul. Il capitano del Napoli continua le terapie e la palestra, ma la data del suo ritorno sul terreno di gioco si avvicina. Secondo quanto scrive ladello Sport,coincidere con il debutto del Napoli in, il prossimo 17 ottobre. “Probabilmente un primo test, se le condizioni lo consentiranno, potrà esserci per il debutto stagionale in, al San Paolo il prossimo 17 ottobre. Quella sera il Napoli affronterà gli olandesi dell’Az Alkmaar e Gattuso magariconvocare il giocatore, e nella ripresadare qualche minuto al suo capitano per ritrovare la gamba giusta. Se questo percorso non ...

