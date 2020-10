Fabrizio Corona | “Voglio giustizia” | ma è bufera per le sue parole

Leggi su viagginews

(Di martedì 13 ottobre 2020) L’ex paparazzo dei vipsi sfoga in un post su Instagram: “Voglio giustizia”, ma èper le suea Nina Moric. In un post su Instagram, l’ex paparazzo dei vippubblica uno sfogo: è atteso oggi in aula di tribunale e sottolinea il suo desiderio di giustizia. Scrive infatti … L'articolo: “Voglio giustizia”, ma èper le sueè apparso prima sul sito ViaggiNews.com