Energia | riscaldamenti | il decalogo ENEA per risparmiare e tutelare l’ambiente

(Teleborsa) – In vista dell'accensione degli impianti di riscaldamento, in oltre la metà degli 8mila comuni italiani già a partire dal 15 ottobre, ENEA propone 10 regole pratiche per salvaguardare l'ambiente e risparmiare in bolletta, scaldando al meglio le proprie abitazioni evitando sprechi. I consigli prevedono la manutenzione degli impianti; il controllo della temperatura degli ambienti; limitare le ore di accensione; l'installazione di pannelli riflettenti tra muro e termosifone; schermare le finestre durante la notte; evitare ostacoli davanti e sopra i termosifoni; effettuare una diagnosi energetica dell'edificio; scegliere impianti e soluzioni tecnologiche all'avanguardia; l'installazione di valvole termostatiche.

