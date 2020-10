Dybala indisponibile contro il Crotone? Tempi troppo stretti per l’idoneità (Di martedì 13 ottobre 2020) Dybala indisponibile – La notizia del rientro anticipato dall’Argentina di Paulo Dybala aveva messo un po’ di preoccupazione ai tifosi della Juventus e ai sui fantallenatori. Il comunicato dell’AFA in effetti era stato un po’ criptico, ma fortunatamente per l’attaccante si è tratto solo di una problema gastrointestinale. Nonostante il problema di live entità, contro il Crotone, sarà difficile vederlo in campo o comunque convocato. L’attaccante fermato in Nazionale da una gastroenterite non rientrerà in anticipo a Torino. Sfrutterà un passaggio sull’aereo privato di Lionel Messi e sarà in Italia domani sera. Difficilmente Andrea Pirlo lo getterà nella mischia già questo week-end, viste anche le ... Leggi su giornal (Di martedì 13 ottobre 2020)– La notizia del rientro anticipato dall’Argentina di Pauloaveva messo un po’ di preoccupazione ai tifosi della Juventus e ai sui fantallenatori. Il comunicato dell’AFA in effetti era stato un po’ criptico, ma fortunatamente per l’attaccante si è tratto solo di una problema gastrointestinale. Nonostante il problema di live entità,il, sarà difficile vederlo in campo o comunque convocato. L’attaccante fermato in Nazionale da una gastroenterite non rientrerà in anticipo a Torino. Sfrutterà un passaggio sull’aereo privato di Lionel Messi e sarà in Italia domani sera. Difficilmente Andrea Pirlo lo getterà nella mischia già questo week-end, viste anche le ...

