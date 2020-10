Dpcm firmato nella notte: le nuove regole (Di martedì 13 ottobre 2020) firmato il nuovo decreto con le misure di contenimento È stato firmato nella notte, dopo una lunga trattativa tra Regioni e Governo il nuovo Dpcm in vigore per il prossimo mese. Nuovi provvedimenti inevitabili dopo che la curva dei contagi sta crescendo in maniera preoccupante. Continuano a rimanere chiuse le discoteche con il divieto totale di feste sia al privato cha all’aperto: consentite le fiere e congressi ma solo con il rispetto del distanziamento e con tutte le tutele del caso. Per le cerimonie come, matrimoni e funerali, è prevista una capienza massima di 30 persone. Stop anche alle gite scolastiche per ogni classe. I bar e ristorante rimangano aperti ma fino a mezzanotte e dalle 21 in poi non potranno fare altro che non sia servizio al tavolo: vietati gli ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 ottobre 2020)il nuovo decreto con le misure di contenimento È stato, dopo una lunga trattativa tra Regioni e Governo il nuovoin vigore per il prossimo mese. Nuovi provvedimenti inevitabili dopo che la curva dei contagi sta crescendo in maniera preoccupante. Continuano a rimanere chiuse le discoteche con il divieto totale di feste sia al privato cha all’aperto: consentite le fiere e congressi ma solo con il rispetto del distanziamento e con tutte le tutele del caso. Per le cerimonie come, matrimoni e funerali, è prevista una capienza massima di 30 persone. Stop anche alle gite scolastiche per ogni classe. I bar e ristorante rimangano aperti ma fino a mezzae dalle 21 in poi non potranno fare altro che non sia servizio al tavolo: vietati gli ...

