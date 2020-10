Dove si possono vedere le foche in Europa?

Leggi su viagginews

(Di martedì 13 ottobre 2020)la foca monaca nel suo habitat naturale: come fare seal watching in. La foca monaca è un animale meraviglioso e molto curioso. Poterla osservare nel suo habitat naturale è una sorta di regalo che ci possiamo fare. Diciamo addio a delfinari o acquari che tengono questi straordinari animali in cattività e concentriamoci invece …