Covid-19, salgono vertiginosamente i contagi: comune diventa zona rossa (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha dichiarato zona rossa il comune di Galati Mamertino, in provincia di Messina, dove si è registrato un aumento di casi di contagio da Covid-19. Sale la paura in Sicilia. L’aumento vertiginoso dei casi da Covid-19 registratisi negli ultimi giorni hanno destato non poche preoccupazioni negli abitanti dell’Isola. … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha dichiaratoildi Galati Mamertino, in provincia di Messina, dove si è registrato un aumento di casi dio da-19. Sale la paura in Sicilia. L’aumento vertiginoso dei casi da-19 registratisi negli ultimi giorni hanno destato non poche preoccupazioni negli abitanti dell’Isola. … L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti… - Agenzia_Ansa : #Covid, domenica riunione d'urgenza del Comitato tecnico scientifico, a cui dovrebbe partecipare anche… - SkyTG24 : Covid Francia, salgono ancora i casi: quasi 27.000 in 24 ore - CorriereRagusa : Salgono a circa 200 i positivi al covid in provincia di Ragusa, di cui 89 solo a Vittoria - WineNewsIt : Emergenza #Covid, salgono i #contagi, la stretta del #Governo: le linee guida per #bar e #ristoranti nell’ultimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid salgono Busto Garolfo, salgono a 7 i casi di Covid-19 in paese LegnanoNews Covid: in Iran 4.108 casi e 254 vittime in 24 ore

(ANSA) - TEHERAN, 13 OTT - Sono 4.108 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Iran ... mentre in terapia intensiva ci sono 4.570 pazienti. I test effettuati salgono a 4.369.622. Lo ha ...

Brasile: coronavirus, media decessi cala del 19 per cento rispetto alle ultime due settimane

Brasilia , 13 ott 13:40 - (Agenzia Nova) - Nelle ultime 24 ore in Brasile sono state registrate 201 morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus ... della Salute dei 27 stati è ...

(ANSA) - TEHERAN, 13 OTT - Sono 4.108 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Iran ... mentre in terapia intensiva ci sono 4.570 pazienti. I test effettuati salgono a 4.369.622. Lo ha ...Brasilia , 13 ott 13:40 - (Agenzia Nova) - Nelle ultime 24 ore in Brasile sono state registrate 201 morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus ... della Salute dei 27 stati è ...