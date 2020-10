Coronavirus | Azzolina | “No alla didattica a distanza” | ma Conte ci riflette

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) I contagi dasono in rapido aumento; le Regioni, quindi, chiedono a gran voce che si tornia distanza, almeno per le classi più adulte delle scuole superiori. La ministradice no, mentre il premierci sta pensando. PhotoCredit: dal web “Non se ne parla” Ieri pomeriggio si è tenuta la Conferenza delle Regioni, presieduta da Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna. Durante il suo intervento, la ministra dell’istruzione Lucia, riferendosi all’eventualità di tornarea distanza, ha dichiarato più volte in videoconferenza: “Non se ne parla”. Il “no” categorico della ministra ha diverse ...