Come Salvini preferisce andarsene piuttosto che rispondere a Myrta Merlino sui vaccini in Lombardia (Di martedì 13 ottobre 2020) I vaccini anti-influenzali in Lombardia sono arrivati tardi secondo molti esperti. Questo il fulcro della questione che Myrta Merlino pone sul tavolo parlando con Matteo Salvini in collegamento, questione che urta non poco il leader della Lega. Nel corso dell’intervista la conduttrice chiede conto delle parole di Salvini sul clima Orwlliano in Italia dopo che il leghista si è lamentano dei «Dpcm approvati nel cuore della notte». La conduttrice poi sposta il focus sui vaccini anti-influenzali in Lombardia e sui ritardi e Salvini se ne va. LEGGI ANCHE >>> I vaccini anti-influenzali per la Lombardia in arrivo dalla Cina non autorizzati da Aifa Myrta ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 ottobre 2020) Ianti-influenzali insono arrivati tardi secondo molti esperti. Questo il fulcro della questione chepone sul tavolo parlando con Matteoin collegamento, questione che urta non poco il leader della Lega. Nel corso dell’intervista la conduttrice chiede conto delle parole disul clima Orwlliano in Italia dopo che il leghista si è lamentano dei «Dpcm approvati nel cuore della notte». La conduttrice poi sposta il focus suianti-influenzali ine sui ritardi ese ne va. LEGGI ANCHE >>> Ianti-influenzali per lain arrivo dalla Cina non autorizzati da Aifa...

Affaritaliani : Salvini: 'Delatori condominiali come in Urss per segnalare feste demenziale, Italia è Paese libero' - mante : Alcune mattine mi sveglio domandandomi: che cosa abbiamo fatto di male per meritarci uno come Salvini? Altre mattin… - matteosalvinimi : #Salvini: focolaio? Non scherziamo. Ho fatto test e sono negativo. Usare la malattia per fare battaglia politica co… - LucCadelano : @matteosalvinimi “Mi scusi, c’è qui una signora che dice che spaccia. È vero?” Salvini, 21/1/ 20 “Arriveremo ad av… - stax7580 : @marioerdrago @MarceVann @Mov5Stelle si e' gia autosospesa dal MoVimento subito appreso della condanna, si lo so a… -