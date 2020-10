Coldiretti su Covid e ristorazione: arriva bonus salva Made in Italy (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – La ristorazione è uno dei settori più colpiti dall’emergenza Covid-19, con un crack da 34 miliardi per l’intero 2020. Lo rivelano i dati Ismea che tengono in considerazione la crisi economica, il crollo del turismo e il drastico ridimensionamento dei consumi fuori casa provocati dall’emergenza sanitaria. Secondo le elaborazioni di Coldiretti, c’è un drastico calo del 40% dei consumi extradomestici, per esempio colazioni, pranzi e cene fuori casa%. Questa riduzione ha colpito con effetto valanga l’intera filiera agroalimentare, causando mancati acquisti di cibi e bevande, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, passando per formaggi, salumi, frutta e verdura. Inoltre, il nuovo Dpcm del 12 ottobre prevede che ristoranti e bar chiudano alle 24, ma già dalle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – Laè uno dei settori più colpiti dall’emergenza-19, con un crack da 34 miliardi per l’intero 2020. Lo rivelano i dati Ismea che tengono in considerazione la crisi economica, il crollo del turismo e il drastico ridimensionamento dei consumi fuori casa provocati dall’emergenza sanitaria. Secondo le elaborazioni di, c’è un drastico calo del 40% dei consumi extradomestici, per esempio colazioni, pranzi e cene fuori casa%. Questa riduzione ha colpito con effetto valanga l’intera filiera agroalimentare, causando mancati acquisti di cibi e bevande, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, passando per formaggi, salumi, frutta e verdura. Inoltre, il nuovo Dpcm del 12 ottobre prevede che ristoranti e bar chiudano alle 24, ma già dalle ...

agenzia_nova : Durante il #lockdown due italiani su tre hanno trascorso il tempo ai fornelli - Agricolae1 : #Covid, @coldiretti: Crack da 34 mld per #ristoranti nel 2020 - AgriculturaIT : Covid. @coldiretti Conto da 90 milioni di euro per le mascherine nei campi nell’ultimo trimestre 2020… - PaulinoDy10 : RT @coldiretti: Covid, Coldiretti: crack da 34 miliardi per ristoranti nel 2020, arriva bonus salva made in Italy dai campi al piatto https… - coldiretti : Covid, Coldiretti: crack da 34 miliardi per ristoranti nel 2020, arriva bonus salva made in Italy dai campi al piat… -