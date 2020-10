Calciomercato Juventus | colpo Sergio Ramos a zero | annuncio dalla Spagna

(Di martedì 13 ottobre 2020) I destini dellae del Real Madrid si incrociano ancora una volta e lo fanno nuovamente sul. Questa volta l’intrigo nulla ha a che vedere con la difficile battaglia di mercato per i vari Mbappè, Pogba, Alaba e Haaland: al centro della disputa pare essere finito addirittura, perno della difesa di Zinedine Zidane e capitano dei Blancos. Il giocatore spagnolo è in scadenza di contratto nel 2021 e il suo futuro potrebbe essere lontanocapitale spagnola. Il rinnovo con i campioni disarebbe infatti sempre più in bilico e l’occasione a parametroper Andrea Pirlo e Fabio Paratici, in vista del prossimo giugno, potrebbe riservare qualche inaspettata sorpresa: ecco perché. LEGGI ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Chiesa, accordo trovato tra Juventus e Fiorentina Operazione da 50 milioni, prestito con obbligo… - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, visite mediche per #Chiesa. VIDEO - DiMarzio : #Juventus, Chiesa è sempre più vicino: gli aggiornamenti - interchannel_ic : - passione_inter : Nuovo tentativo per Emerson Palmieri a gennaio? L'Inter ci prova ma ad una condizione - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Gennaio non è poi così lontano ed è un mese cruciale per la finestra di calciomercato, in particolare per quei ... non è stato possibile perfezionare trattative né con la Juventus (preferita dal ...Il giornalista di Sky: "Il ct Roberto Mancini ha cambiato mentalità agli azzurri ma in avanti ci manca qualcosa" Passionedelcalcio.it ha contattato ...