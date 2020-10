Appendino ha deciso: “Non mi ricandido” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Dopo aver a lungo riflettuto ho deciso di fare un passo a lato: non correrò per la carica di sindaca”. Così Chiara Appendino annuncia in un video su Facebook che non si ricandiderà alle elezioni 2021. La prima cittadina, con lo sfondo della Mole Antonelliana e della città, spiega come le vicende giudiziarie non ancora concluse le impediscono di proporsi per un secondo mandato. “È una scelta di coerenza. Mi sono candidata nel 2016 accettando delle regole e facendo della coerenza un faro della mia attività politica e amministrativa. Sono infatti fermamente convinta che la coerenza sia un valore fondante e ad essa continuerò a tener fede”. L'articolo Appendino ha deciso: “Non mi ricandido” proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 13 ottobre 2020) “Dopo aver a lungo riflettuto hodi fare un passo a lato: non correrò per la carica di sindaca”. Così Chiaraannuncia in un video su Facebook che non si ricandiderà alle elezioni 2021. La prima cittadina, con lo sfondo della Mole Antonelliana e della città, spiega come le vicende giudiziarie non ancora concluse le impediscono di proporsi per un secondo mandato. “È una scelta di coerenza. Mi sono candidata nel 2016 accettando delle regole e facendo della coerenza un faro della mia attività politica e amministrativa. Sono infatti fermamente convinta che la coerenza sia un valore fondante e ad essa continuerò a tener fede”. L'articoloha: “Non mi ricandido” proviene da Nuova Società.

c_appendino : Ho deciso di fare un passo di lato: non correrò nuovamente per la carica di Sindaca di Torino. È una scelta che ho… - raffo1900 : RT @Andyesti: La @c_appendino ha deciso di non correre per un secondo mandato da Sindaco di Torino Dispiace, ma guardiamo il lato positivo… - Andyesti : La @c_appendino ha deciso di non correre per un secondo mandato da Sindaco di Torino Dispiace, ma guardiamo il lat… - nuovasocieta : #Appendino ha deciso: “Non mi ricandido” #Torino - c_appendino : Ho deciso di fare un passo di lato: non correrò nuovamente per la carica di Sindaca di Torino. È una scelta che ho… -

