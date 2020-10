Amazon Prime Day, cosa mi posso comprare? (Di martedì 13 ottobre 2020) È cominciato il Prime Day: la maratona annuale dello shopping di Amazon. Andrà avanti fino a mezzanotte del 14 ottobre in 19 Paesi del mondo, con milioni di offerte disponibili che quest’anno – dato che il Prime Day è stato posticipato per via della pandemia – diventano anche un’occasione per fare i regali di Natale. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 ottobre 2020) È cominciato il Prime Day: la maratona annuale dello shopping di Amazon. Andrà avanti fino a mezzanotte del 14 ottobre in 19 Paesi del mondo, con milioni di offerte disponibili che quest’anno – dato che il Prime Day è stato posticipato per via della pandemia – diventano anche un’occasione per fare i regali di Natale.

team_world : È in corso su #Amazon il #PrimeDay: OGGI E DOMANI due giornate di SCONTI e OFFERTE ESCLUSIVE per gli abbonati a Pri… - AmazonNewsItaly : Prime Day è arrivato! Pronti, partenza, risparmia ?? scopri le offerte su tutto ciò che desideri su… - gogeeknews : #PrimeDay, le migliori offerte AUKEY su #Amazon - gogeeknews : Un nuovo articolo riassuntivo delle migliori offerte per il #PrimeDay di #Amazon. Ora parliamo di #videogiochi e… - CR7_il_migliore : Se Amazon acquistassi veramente la Champions, preparatevi alla scalata nel calcio. Si prenderà tutto e tutti sceglieranno Prime Video. -