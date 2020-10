Amazon: furgone per consegne ‘green’, 100mila nel 2030 (Di martedì 13 ottobre 2020) Amazon: furgone per consegne ‘green’, 100mila nel 2030. Progettato e sviluppato in collaborazione con Rivian. Amazon ha presentato il suo primo veicolo elettrico per le consegne, progettato e sviluppato in collaborazione con l’azienda statunitense Rivian. L’obiettivo è di introdurne 10mila entro il 2022 e 100mila entro il 2030. L’operazione si inserisce nell’ambito del piano ‘The Climate Pledge’, che vede il colosso del commercio elettronico impegnato a raggiungere l’obiettivo di azzerare le emissioni di Co2 della propria flotta entro il 2040. Amazon sta intervenendo anche sulla rete logistica. Recentemente l’azienda ha annunciato la partnership con ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 13 ottobre 2020)per‘green’,nel. Progettato e sviluppato in collaborazione con Rivian.ha presentato il suo primo veicolo elettrico per le, progettato e sviluppato in collaborazione con l’azienda statunitense Rivian. L’obiettivo è di introdurne 10mila entro il 2022 eentro il. L’operazione si inserisce nell’ambito del piano ‘The Climate Pledge’, che vede il colosso del commercio elettronico impegnato a raggiungere l’obiettivo di azzerare le emissioni di Co2 della propria flotta entro il 2040.sta intervenendo anche sulla rete logistica. Recentemente l’azienda ha annunciato la partnership con ...

AmazonRetweet : RT @motorionline: #Amazon: ecco il primo furgone elettrico per le consegne, sarà operativo negli USA dal 2021 - fabiocavagnera : RT @motorionline: #Amazon: ecco il primo furgone elettrico per le consegne, sarà operativo negli USA dal 2021 - motorionline : #Amazon: ecco il primo furgone elettrico per le consegne, sarà operativo negli USA dal 2021 - angiuoniluigi : RT @Corriere: Amazon presenta il suo primo furgone elettrico: nel 2030 saranno 100mila - crispadafora : RT @Corriere: Amazon presenta il suo primo furgone elettrico: nel 2030 saranno 100mila -