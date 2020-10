“Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus: stasera non sarà in onda con Le Iene” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Alessia Marcuzzi è positiva al coronavirus”. A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata de Le Iene su Italia 1, Libero e Dagospia lanciano l’indiscrezione-bomba citando conferme ricevute dalle loro fonti. Al momento non c’è infatti alcuna conferma ufficiale da parte dell’ufficio stampa del programma che – però – non ha neanche smentito. “La conduzione è stata rivoluzionata last-minute“, scrive Dagospia. Alessia Marcuzzi avrebbe dovuto condurre la puntata di questa sera, martedì 13 ottobre, assieme a Nicola Savino e con le voci della Gialappa’s Band. Se dovesse essere confermata la positività della conduttrice al Covid, si tratterebbe del secondo caso in pochi giorni all’interno della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “Alessiaal”. A poche ore dalla messa indella nuova puntata de Le Iene su Italia 1, Libero e Dagospia lanciano l’indiscrezione-bomba citando conferme ricevute dalle loro fonti. Al momento non c’è infatti alcuna conferma ufficiale da parte dell’ufficio stampa del programma che – però – non ha neanche smentito. “La conduzione è stata rivoluzionata last-minute“, scrive Dagospia. Alessiaavrebbe dovuto condurre la puntata di questa sera, martedì 13 ottobre, assieme a Nicola Savino e con le voci della Gialappa’s Band. Se dovesse essere confermata la positività della conduttrice al Covid, si tratterebbe del secondo caso in pochi giorni all’interno della ...

