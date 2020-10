Vorrebbe fare il sindaco di Roma? E Giletti confessa tutti i dubbi a Non è L' Arena

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Massimocandidatodel centrodestra per? Il conduttore di Non; L'in tv: "Dopo questa sera - ammette - si sono moltiplicati". La puntata di domenica 11 ottobre si concentra soprattutto sullo scandalo Mafia Capitale, ospite Salvatore Buzzi, ex re delle cooperativene e condannato a 18 anni in appello per corruzione. Alfonso Sabella, magistrato ed ex assessore nella giunta di Virginia Raggi,; in studio e dichiara: "Ac'erano più organizzazioni che hanno piegato gli interessi pubblici ad interessi privati. I funzionari spesso sono corrotti, o incapaci". A quel punto l'avvocato di Buzzi ...