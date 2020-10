Ultime Notizie Roma del 12-10-2020 ore 09:10 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e lunedì 12 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio il comitato tecnico scientifico ha fornito le prime indicazioni sulle nuove norme anti covid quarantena più breve aumento delle precauzioni più controlli ma sui dettagli governo sta ancora lavorando il nuovo dpcm potrebbe vedere la luce nei prossimi giorni obiettivo evitare uno da 1 misure che porti in un danno economico eccessivo tutelando la salute chiarito il nodo mascherine obbligatorie per camminare non percorrere si valuterà l’entità della stretta sulle feste private sui locali e gli spettacoli esclusa in restrizione a scuola più stata in Smart Working il ministro boccia riunisce la cabina di regia con le regioni speranza potranno imporre al bisogno norme più restrittive non il contrario di Maio le prime ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e lunedì 12 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio il comitato tecnico scientifico ha fornito le prime indicazioni sulle nuove norme anti covid quarantena più breve aumento delle precauzioni più controlli ma sui dettagli governo sta ancora lavorando il nuovo dpcm potrebbe vedere la luce nei prossimi giorni obiettivo evitare uno da 1 misure che porti in un danno economico eccessivo tutelando la salute chiarito il nodo mascherine obbligatorie per camminare non percorrere si valuterà l’entità della stretta sulle feste private sui locali e gli spettacoli esclusa in restrizione a scuola più stata in Smart Working il ministro boccia riunisce la cabina di regia con le regioni speranza potranno imporre al bisogno norme più restrittive non il contrario di Maio le prime ...

