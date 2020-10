Shriners Open, trionfa Laird allo spareggio (Di lunedì 12 ottobre 2020) LAS VEGAS - Martin Laird vince allo spareggio - con un totale di 261, -23, colpi - lo Shriners Hospitals for Children Open di golf e torna a imporsi sul PGA Tour a distanza di oltre 7 anni dall'ultima ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) LAS VEGAS - Martinvince- con un totale di 261, -23, colpi - loHospitals for Childrendi golf e torna a imporsi sul PGA Tour a distanza di oltre 7 anni dall'ultima ...

Dopo un incredibile salvataggio alla 71esima buca del torneo, lo scozzese Martin Laird sembrava ormai avere lo Shriners Hospitals for Children Open 2020 in sacca. Un bogey alla 18 ha però drasticament ...

