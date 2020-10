Serie C | Livorno | manca la fideiussione | i labronici a un passo dal fallimento

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilè davvero a undal.Il club toscano non ha versato lache sarebbe servita per salvare la società che è di conseguenza vicina al baratro. Mancherebbe in primis la quota di Cerea Bianca oltre ai finanziamenti deliberati e mai versati dai soci, gli unici che hanno adempiuto ai loro doveri sono stati l'attuale presidente Navarra e l'ex patron Aldo Spinelli che hanno pagato gli stipendi ai calciatori. Si prevede purtroppo un altro caso Trapani che proprio poco tempo fa si è dovuto arrendere alla gestione malsana della società ed è stato dunque escluso dal campionato. Ihanno ancora una piccola speranza per evitare il, ma se lanon verrà versata entro il ...

La storia del Trapani, fallito qualche giorno fa, è stata accolta con tristezza da tutti i tifosi di calcio. Ma purtroppo potrebbe non essere l'unica società fallita in Serie C. Sembra che adesso ci s ...