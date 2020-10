"Roma, Castore in corsa per diventare nuovo partner tecnico" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma - Terminato l'accordo con la Nike , che in questa stagione vestirà la Roma per l'ultima volta, il club giallorosso è alla ricerca di un nuovo partner tecnico per i prossimi anni. Sono tanti i ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020)- Terminato l'accordo con la Nike , che in questa stagione vestirà laper l'ultima volta, il club giallorosso è alla ricerca di unper i prossimi anni. Sono tanti i ...

sportli26181512 : '#Roma, Castore in corsa per diventare nuovo partner tecnico': Il brand di abbigliamento sportivo di lusso, che ves… - mr_myro : Sponsor #asRoma, dopo #NewBalance spunta anche #Castore: decisione possibile in settimana Castore fornisce material… - forzaroma : Sponsor #ASRoma, dopo #NewBalance spunta anche #Castore: decisione possibile in settimana - siamo_la_Roma : ?? La #Roma cerca uno sponsor tecnico ? Si fa avanti la #Castore ?? Gli ultimi aggiornamenti #ASRoma - romanewseu : Sponsor tecnico Roma, in corsa anche #Castore #ASRoma #RomanewsEU -

Lo scorso maggio il co-fondatore di Castore, Tom Beahon, aveva dichiarato: "Il calcio è lo sport più popolare del pianeta, ci sono enormi opportunità di crescita. Quindi penso che faremo da tre a ...

