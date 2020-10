Pasta spinaci e pancetta croccante (Di lunedì 12 ottobre 2020) Questa ricetta di è un’ottima alternativa quando volete presentare un piatto originale, semplice, gustoso e rapido da preparare. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di Pasta220 g di spinaci surgelati (170 g se freschi)120 g di pancetta affumicata a cubetti1 pezzetto di cipollaSale fino q.b.1 noce di burro40 g di parmigiano reggiano grattugiatoIniziamo la preparazione della portando sul fuoco una pentola piena d’acqua dove andremo a cuocere la Pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto prendete una noce di burro e fate sciogliere in padella, poi aggiungete della cipolla tagliata e lasciate rosolare, poi aggiungete anche gli spinaci e lasciate cuocere per circa venti minuti. Nel ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 12 ottobre 2020) Questa ricetta di è un’ottima alternativa quando volete presentare un piatto originale, semplice, gustoso e rapido da preparare. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di220 g disurgelati (170 g se freschi)120 g diaffumicata a cubetti1 pezzetto di cipollaSale fino q.b.1 noce di burro40 g di parmigiano reggiano grattugiatoIniziamo la preparazione della portando sul fuoco una pentola piena d’acqua dove andremo a cuocere lanon appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto prendete una noce di burro e fate sciogliere in padella, poi aggiungete della cipolla tagliata e lasciate rosolare, poi aggiungete anche glie lasciate cuocere per circa venti minuti. Nel ...

