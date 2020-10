Oreo sostiene la comunità lgbt+ con la campagna Proud Parent e i biscotti arcobaleno in edizione limitata

(Di lunedì 12 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=EpfLklSG2dQ Nel gergo del marketing si chiama rainbow washing, un fenomeno simile al più antico pink washing con il quale le aziende tingevano (spesso letteralmente e basta) i propri prodotti di rosa per strizzare l’occhio all’universo femminile. Allo stesso modo, negli ultimi decenni, le aziende infarciscono le loro campagne di comunicazione con bandieree slogan di inclusività, che però rimangono spesso grandi proclami che non cambiano la realtà dei fatti. In risposta a tutto ciò, però, si è visto più di recente una modifica sostanziale della sensibilità di alcune aziende che, oltre a sostenere la comunitànelle occasioni più ghiotte (in particolar modo nel mese del Pride, a giugno), lanciano vere e proprie ...

Il nero può avere tutti i colori dell’arcobaleno: succede con i biscotti Oreo, disponibili dallo scorso venerdì in edizione limitata per celebrare il Mese della Storia LGBTQ+. I biscotti, prodotti in ...Edizione limitata per l'iconico biscotto: una edizione limitata, e un concorso, in supporto alla comunità Lgbtq.