Nobel: Premio per l’Economia a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Premio Nobel per l’Economia è stato assegnato a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito per i loro studi sulla teoria delle aste, ossia della teoria che si occupa di come la gente si comporta nei mercati ad asta, e per le loro invenzioni in tema di “nuovi formati“.L'articolo Nobel: Premio per l’Economia a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilper l’Economia è stato assegnato aR.B.. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito per i loro studi sulla teoria delle aste, ossia della teoria che si occupa di come la gente si comporta nei mercati ad asta, e per le loro invenzioni in tema di “nuovi formati“.L'articoloper l’Economia aR.B.MeteoWeb.

RivistaStudio : Incontro con il piccolo libraio-editore napoletano che pochi mesi fa ha stampato l'unico libro disponibile in Itali… - RobertoBurioni : Mi spiace per un illustre candidato che da sempre si autocertifica in corsa per il premio, ma il Nobel l'hanno - me… - ilpost : Una cosa molto bella da riguardare oggi, mentre aspettate che sia annunciato il nuovo premio #Nobel per la Letterat… - giancalsp : Un premio Nobel un po' meh.almeno per quest'anno l'avrei dato a studiosi di economia politica ma vabbè - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: “La vita deve essere vissuta, non pensata” Il #12ottobre 1896 nasceva Eugenio Montale poeta e scrittore italiano, premio… -

Ultime Notizie dalla rete : Nobel Premio Premio Nobel 2020: la lista dei vincitori Money.it Nobel: Premio per l'Economia ad americani Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - Il Premio Nobel per l'economia e' stato assegnato agli americani Paul R. Milgrom et Robert B.Wilson, due esperti d'asta il cui lavoro innovativo e' ...

Il Nobel premia la teoria delle aste

Il premio Nobel per l'economia è stato assegnato a Paul Milgrom (72 anni) e Robert Wilson (83) della Stanford University. L'annuncio è stato dato nella tarda mattinata di lunedì. Il riconoscimento, ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - Il Premio Nobel per l'economia e' stato assegnato agli americani Paul R. Milgrom et Robert B.Wilson, due esperti d'asta il cui lavoro innovativo e' ...Il premio Nobel per l'economia è stato assegnato a Paul Milgrom (72 anni) e Robert Wilson (83) della Stanford University. L'annuncio è stato dato nella tarda mattinata di lunedì. Il riconoscimento, ...