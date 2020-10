Nintendo Switch: in Giappone i Joy-Con calano di prezzo (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Grande N accetta le critiche e taglia il prezzo dei Joy-Con: i versatili – e fragili – controller di Nintendo Switch costeranno di meno Con tempismo impeccabile dopo la causa collettiva per i controller Elite di Xbox, Nintendo Switch vedrà presto un taglio di prezzo per i Joy-Con in Giappone. I controller, notoriamente fragili, hanno sempre vantato un prezzo non propriamente abbordabile. A questo punto neppure noi ci saremmo aspettati un simile taglio, ma almeno il suolo nipponico potrà goderne. Il nuovo MSRP (Manifacturer’s Suggested Retail Price, prezzo consigliato al pubblico) entrerà in vigore a partire dal prossimo mese: appena in tempo, dunque, per fronteggiare equamente la concorrenza ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Grande N accetta le critiche e taglia ildei Joy-Con: i versatili – e fragili – controller dicosteranno di meno Con tempismo impeccabile dopo la causa collettiva per i controller Elite di Xbox,vedrà presto un taglio diper i Joy-Con in. I controller, notoriamente fragili, hanno sempre vantato unnon propriamente abbordabile. A questo punto neppure noi ci saremmo aspettati un simile taglio, ma almeno il suolo nipponico potrà goderne. Il nuovo MSRP (Manifacturer’s Suggested Retail Price,consigliato al pubblico) entrerà in vigore a partire dal prossimo mese: appena in tempo, dunque, per fronteggiare equamente la concorrenza ...

NintendoItalia : Per salvare Hyrule dalla distruzione non ti basterà la forza bruta. Per fortuna, potrai contare su alleati arguti!… - WillayClement : RT @GamesPaladinsIT: Space Avenger - Empire of Nexx è disponibile per #NintendoSwitch e PC #Steam. - Clickteam : RT @GamesPaladinsIT: Space Avenger - Empire of Nexx è disponibile per #NintendoSwitch e PC #Steam. - Nintendari_it : Anche FIFA 21 per Nintendo Switch viene (ovviamente) bocciano nettamente dagli utenti! - gamescore_it : Seers Isle, iniziamo la nostra iniziazione alla magia su Nintendo Switch! - -