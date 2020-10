“More Heroes” – Riflettori sul Punk: Bags (Di lunedì 12 ottobre 2020) “More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del Punk, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi i Riflettori sono puntati sui Bags. Meteore da Los Angeles Tra le prime band Punk della scena di Los Angeles, i Bags sono la classica formazione la cui attività si è esaurita in breve tempo riuscendo comunque a lasciare un segno nella storia del primo Punk rock. Nascono nel 1977 dall’incontro tra Alicia “Alice” Armerandiz (voce) e Patricia Anne Rainon, meglio conosciuta come Patricia Morrison (basso). Dopo alcuni cambi di formazione la band si stabilizza attraverso le figure dei chitarristi Rob Ritter e Craig Lee e il batterista Terry “Dad ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 12 ottobre 2020) “More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi isono puntati sui. Meteore da Los Angeles Tra le prime banddella scena di Los Angeles, isono la classica formazione la cui attività si è esaurita in breve tempo riuscendo comunque a lasciare un segno nella storia del primorock. Nascono nel 1977 dall’incontro tra Alicia “Alice” Armerandiz (voce) e Patricia Anne Rainon, meglio conosciuta come Patricia Morrison (basso). Dopo alcuni cambi di formazione la band si stabilizza attraverso le figure dei chitarristi Rob Ritter e Craig Lee e il batterista Terry “Dad ...

