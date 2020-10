Lutto per Alba Parietti: il messaggio di addio all’ex compagno (Di lunedì 12 ottobre 2020) Doloroso Lutto per Alba Parietti. La showgirl dice addio all’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, discendente dei Florio e figlio di Maria Arabella Salviati, morto a 74 anni. I due erano stati insieme per circa 8 anni, tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del Duemila. Alba Parietti ha salutato l’ex compagno con un lungo messaggio su Instagram. Il messaggio su Instagram di Alba Parietti “Giuseppe, sei stato l’uomo migliore che ho mai conosciuto, il compagno che più mi ha saputo amare“, scrive sul suo profilo Instagram Alba Parietti, che poi decide di rimuovere il post. ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dolorosoper. La showgirl diceall’exGiuseppe Lanza di Scalea, discendente dei Florio e figlio di Maria Arabella Salviati, morto a 74 anni. I due erano stati insieme per circa 8 anni, tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del Duemila.ha salutato l’excon un lungosu Instagram. Ilsu Instagram di“Giuseppe, sei stato l’uomo migliore che ho mai conosciuto, ilche più mi ha saputo amare“, scrive sul suo profilo Instagram, che poi decide di rimuovere il post. ...

Un grave lutto quello che ha colpito Alba Parietti negli ... Sei stato l’uomo migliore del mondo, il padre per Giulia più amoroso, dolce e presente, per me l’amico più grande della vita.

