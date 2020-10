“Live – Non è la D’Urso”, Sgarbi contro la modella Franceska Pepe (Di lunedì 12 ottobre 2020) A “Live – Non è la dʼUrso” il critico dʼarte attacca la concorrente del “GF Vip” Franceska Pepe è stata una concorrente del “Grande Fratello Vip” di questa quinta edizione ma è stata eliminata al televoto contro Adua Del Vesco. Adesso ospite nel salotto di Barbara D’Urso ha negato che ci sia stata una storia durata sette ore con Vittorio Sgarbi che invece dice il contrario. View this post on Instagram Pronta per @livenoneladurso! Ma prima #solopervoi l’abito di questa sera #noneladurso #colcuore❤️ A post shared by Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso) on Oct 11, 2020 at 12:06pm PDT Il racconto di Vittorio Sgarbi “Mi nascosi dietro l’angolo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) A “Live – Non è la dʼUrso” il critico dʼarte attacca la concorrente del “GF Vip”è stata una concorrente del “Grande Fratello Vip” di questa quinta edizione ma è stata eliminata al televotoAdua Del Vesco. Adesso ospite nel salotto di Barbara D’Urso ha negato che ci sia stata una storia durata sette ore con Vittorioche invece dice il contrario. View this post on Instagram Pronta per @livenoneladurso! Ma prima #solopervoi l’abito di questa sera #noneladurso #colcuore❤️ A post shared by Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso) on Oct 11, 2020 at 12:06pm PDT Il racconto di Vittorio“Mi nascosi dietro l’angolo ...

