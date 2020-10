Leonardo figlio Pierpaolo Pretelli: ha fatto una scelta importante (Di lunedì 12 ottobre 2020) Questo articolo . Si chiama Leonardo il figlio di Pierpaolo Pretelli, attuale concorrente al Grande Fratello Vip, ed è la gioia più grande della sua vita. Nonostante abbia solo 30 anni Pier Paolo Pretelli, l’attuale concorrente al Grande Fratello Vip, ha già un figlio di nome Leonardo. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality show, … Leggi su youmovies (Di lunedì 12 ottobre 2020) Questo articolo . Si chiamaildi, attuale concorrente al Grande Fratello Vip, ed è la gioia più grande della sua vita. Nonostante abbia solo 30 anni Pier Paolo, l’attuale concorrente al Grande Fratello Vip, ha già undi nome. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality show, …

AnsaLombardia : Atalanta: Toloi papà, è nato Leonardo. Secondo figlio per il brasiliano, ha già una bimba di sei anni | #ANSA - webecodibergamo : Fiocco azzurro in casa Toloi È nato il secondo figlio Leonardo - bornwithtiziano : e mi piaceva Leonardo e tutti chiamano il figlio Leonardo, e mi piace Edoardo e ora tutti chiamano il figlio Edoardo uff che palle - ohitsGygy : RT @gomendeslove: Alfonso che chiama “Leone” il figlio di Pierpaolo anziché “Leonardo” #GFVIP - __Giada : @Myfavouritefad1 Mmm, il figlio di Pier si chiama Leonardo, non so chi sia Leone! -