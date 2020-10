Le Iene, speciale su Mirko Scarcella. Vacchi: "Sono stato io a mollarlo", tutta la verità sul guru di Instagram (Di lunedì 12 ottobre 2020) La "faida" social tra Mirko Scarcella e Gianluca Vacchi sbarca a Le Iene, con uno speciale dal titolo Do you know Mirko Scarcella? tutto dedicato al "guru di Instagram". Scarcella ha sempre sostenuto di aver "creato" il fenomeno social dell'imprenditore emiliano, da cui poi si è separato professionalmente. Gaston Zama, inviato della trasmissione di Italia 1, è andato a raccogliere proprio il parere di Vacchi. "Io Sono sempre stato zitto, sempre in silenzio in questi due anni perché mi interessava fino a un certo punto - racconta l'imprenditore influencer -. Poi però l'idea che lui usi il mio nome per fare delle cose che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) La "faida" social trae Gianlucasbarca a Le, con unodal titolo Do you know? tutto dedicato al "di".ha sempre sostenuto di aver "creato" il fenomeno social dell'imprenditore emiliano, da cui poi si è separato professionalmente. Gaston Zama, inviato della trasmissione di Italia 1, è andato a raccogliere proprio il parere di. "Iosemprezitto, sempre in silenzio in questi due anni perché mi interessava fino a un certo punto - racconta l'imprenditore influencer -. Poi però l'idea che lui usi il mio nome per fare delle cose che non ...

