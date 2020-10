Kim Jong-un piange e si scusa | “Non sono stato all’altezza del mio popolo” Poi vede il missile e sorride

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 ottobre 2020) “La nostra gente ha riposto fiducia in me, alta come il cielo e profonda come il mare, ma nonriuscito ad essere sempre all’altezza in modo soddisfacente. Mi dispiace davvero per questo”. Poi, le lacrime. È un Kim-un mai visto quello che ha parlato sabato scorso in occasione dei 75 anni della fondazione del Partito dei Lavoratori. Un’occasione dove ha pronunciato un discorso insolito, fino ad arrivare are. Al centro la sua lotta per condurre il Paese fuori dalla crisi nazionale senza precedenti a causa di “tre difficoltà”: sanzioni internazionali, pandemia da Covid-19 e disastri naturali, riferendosi alle inondazioni che nelle settimane scorse hanno colpito il Paese. Ha espresso la sua gratitudine dicendosi dispiaciuto di non essere in grado di migliorare in ...