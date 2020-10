Incredibile in Uruguay, un arbitro non sa se convalidare un gol. Partita sospesa (Di lunedì 12 ottobre 2020) Episodio che ha dell’Incredibile quello che è accaduto in Uruguay, durante una Partita valida per la semifinale di Coppa Nazionale, tra Salto e Cerro Largo. Il direttore di gara, Eduardo Castillo ha sospeso la Partita al 93′ per indecisione. Come riporta il referto pubblicato da tuttomercatoweb, c’è scritto “Non sa cosa fare”. In pratica, al 90′ della Partita, ferma sull’1-1, i padroni di casa del Salto trovano il gol del 2-1 che li porterebbe in finale. La rete viene dapprima convalidata, poi annullata, poi di nuovo convalidata e infine, grazie all’aiuto di un cellulare, l’arbitro ha rivisto l’azione incriminata in streaming, in una sorta di VAR, decidendo di annullare il gol. Ovviamente si è ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Episodio che ha dell’quello che è accaduto in, durante unavalida per la semifinale di Coppa Nazionale, tra Salto e Cerro Largo. Il direttore di gara, Eduardo Castillo ha sospeso laal 93′ per indecisione. Come riporta il referto pubblicato da tuttomercatoweb, c’è scritto “Non sa cosa fare”. In pratica, al 90′ della, ferma sull’1-1, i padroni di casa del Salto trovano il gol del 2-1 che li porterebbe in finale. La rete viene dapprima convalidata, poi annullata, poi di nuovo convalidata e infine, grazie all’aiuto di un cellulare, l’ha rivisto l’azione incriminata in streaming, in una sorta di VAR, decidendo di annullare il gol. Ovviamente si è ...

