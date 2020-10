“Ho un tumore al cervello inoperabile”: il cantante e la moglie incinta devastati dalla notizia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una notizia terribile quella che il cantante ha dato poco fa al suo pubblico social. Ha deciso di rivelare ai suoi fan, preoccupati del suo silenzio delle ultime settimane, il grave motivo: un tumore al cervello, un gliobastoma al quarto stadio, il più avanzato e non curabile. “Ehi ragazzi, siamo stati in silenzio sui social media per alcune settimane ed è arrivato il momento di spiegarvi il perché – si legge infatti nel post a corredo di una foto con la moglie e la figlia – Non c’è un modo facile per dirlo, ma sfortunatamente mi hanno diagnosticato un tumore al cervello e sto già facendo le cure. Dopo molte riflessioni, abbiamo deciso di non nascondere la notizia, ma di fare un’intervista ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Unaterribile quella che ilha dato poco fa al suo pubblico social. Ha deciso di rivelare ai suoi fan, preoccupati del suo silenzio delle ultime settimane, il grave motivo: unal, un gliobastoma al quarto stadio, il più avanzato e non curabile. “Ehi ragazzi, siamo stati in silenzio sui social media per alcune settimane ed è arrivato il momento di spiegarvi il perché – si legge infatti nel post a corredo di una foto con lae la figlia – Non c’è un modo facile per dirlo, ma sfortunatamente mi hanno diagnosticato unale sto già facendo le cure. Dopo molte riflessioni, abbiamo deciso di non nascondere la, ma di fare un’intervista ...

