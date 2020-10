Giulia Salemi e Francesco Monte erano davvero una coppia? La dichiarazione di Fabrizio Corona che lascia dubbi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Fabrizio Corona avrebbe fatto una dichiarazione piuttosto forte su Giulia Salemi e Francesco Monte. A proposito di cosa? A proposito delle finte storie d’amore create ad arte per attirare le simpatie del pubblico e finire sulle copertine dei magazine. Ma procediamo con ordine. I due ex gieffini si erano conosciuti durante la loro esperienza al Grande Fratello Vip. Giulia, all’epoca, era una power girl alla ricerca dell’amore. Francesco Monte, invece, cominciava lentamente a uscire dalla fine della lunga relazione con Cecilia Rodriguez, che si era consumata sotto gli occhi dell’Italia intera. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, i due avevano continuato a fare ... Leggi su trendit (Di lunedì 12 ottobre 2020)avrebbe fatto unapiuttosto forte su. A proposito di cosa? A proposito delle finte storie d’amore create ad arte per attirare le simpatie del pubblico e finire sulle copertine dei magazine. Ma procediamo con ordine. I due ex gieffini siconosciuti durante la loro esperienza al Grande Fratello Vip., all’epoca, era una power girl alla ricerca dell’amore., invece, cominciava lentamente a uscire dalla fine della lunga relazione con Cecilia Rodriguez, che si era consumata sotto gli occhi dell’Italia intera. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, i due avevano continuato a fare ...

