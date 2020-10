Giro d’Italia 2020, Nibali: “Corsa stranissima, il meteo è un problema che non riguarda solo me” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Il meteo è un problema che non riguarda solo me, ma tutti noi che affronteremo le prossime tappe. E’ un Giro d’Italia stranissimo, com’è strana l’intera stagione, penso che gli organizzatori abbiano preparato piani B e C nelle frazioni a rischio-neve. Un po’ di preoccupazione c’è. Non è semplice per noi che dobbiamo mettere a punto le strategie. Il Covid mi preoccupa? Da un lato si, però c’è da dire che è meno virulento rispetto a inizio anno: siamo tutti molto attenti. La positività di Simon Yates è stata molto strana, come lo era stata quella di Ciccone”. Sono queste le parole di Vincenzo Nibali, che ha parlato nel corso della conferenza caduta in concomitanza del ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Ilè unche nonme, ma tutti noi che affronteremo le prossime tappe. E’ und’Italia stranissimo, com’è strana l’intera stagione, penso che gli organizzatori abbiano preparato piani B e C nelle frazioni a rischio-neve. Un po’ di preoccupazione c’è. Non è semplice per noi che dobbiamo mettere a punto le strategie. Il Covid mi preoccupa? Da un lato si, però c’è da dire che è meno virulento rispetto a inizio anno: siamo tutti molto attenti. La positività di Simon Yates è stata molto strana, come lo era stata quella di Ciccone”. Sono queste le parole di Vincenzo, che ha parlato nel corso della conferenza caduta in concomitanza del ...

