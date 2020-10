Franceschini, salve le deroghe per cinema e teatri (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 12 OTT - Non ci saranno restrizioni ulteriori per il cinema e le sale dei teatri e dell'opera. Lo assicura, interpellato dall'ANSA il ministro di Beni culturali e Turismo Dario ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 12 OTT - Non ci saranno restrizioni ulteriori per ile le sale deie dell'opera. Lo assicura, interpellato dall'ANSA il ministro di Beni culturali e Turismo Dario ...

serenel14278447 : Dpcm, Franceschini: 'Salve deroghe per cinema e teatri'. Conte: 'Proviamo a dare l'ok questa sera. … - serenel14278447 : Dpcm, Franceschini: 'Salve le deroghe per cinema e teatri'. Conte: 'Proviamo a dare l'ok questa ser… - MauroPelizzoni2 : Con tutto il sincero rispetto per i laboratori dello spettacolo, pero' o andare in un teatro è pericoloso oppure no… - repubblica : Dpcm, Franceschini: 'Salve le deroghe per cinema e teatri'. Conte: 'Proviamo a dare l'ok questa sera' [aggiornament… - Ant01974 : 200 al chiuso si 10 in un campo di calcetto all'aperto no!!! #COVID19italia tutti i gestori di strutture sportive… -