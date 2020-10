Fortnite può essere bloccato da Apple ma l' Unreal Engine no

(Di lunedì 12 ottobre 2020) La faida tra Epic Games ednon ha ancora una fine: sappiamo che le due società andranno a processo il prossimo anno, ma intanto la causa sta andando avanti. L'ultima notizia è arrivata venerdì, quando il giudice federale ha dichiarato chenon; chiudere l'account sviluppatore di Epic e nemmeno vietare l'uso di, affermando inoltre che il gigante della tecnologia non sarà costretto a riportaresu App Store.In sostanza, l'ordine restrittivo temporaneo che Epic ha vinto controad agosto è ora permanente, manon tornerà ancora nell'App Store in futuro. Ciò comunque risultaun enorme passo avanti perché tutti gli ...

