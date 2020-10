Esclusiva: Foggia, anche il fratello di Keita Balde dalla Samp (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Foggia ha utilizzato la deroga di mercato per chiudere gli ultimissimi colpi. Proprio sul gong è arrivato l’accordo con la Sampdoria per il prestito di Ibourahima Balde, punta centrale classe 1999 che ha già avuto un’esperienza in Serie C con la Vis Pesaro. Stiamo parlando del fratello di Keita Balde, tornato in Italia proprio per andare alla Samp. In serata il Foggia ufficializzerà anche l’arrivo di Matteo Lucarelli, difensore centrale classe 2001 di proprietà del Parma, figlio di Alessandro, notizia che vi avevamo anticipato sabato scorso. Fonte Foto: Sito Ufficiale Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilha utilizzato la deroga di mercato per chiudere gli ultimissimi colpi. Proprio sul gong è arrivato l’accordo con ladoria per il prestito di Ibourahima, punta centrale classe 1999 che ha già avuto un’esperienza in Serie C con la Vis Pesaro. Stiamo parlando deldi, tornato in Italia proprio per andare alla. In serata ilufficializzeràl’arrivo di Matteo Lucarelli, difensore centrale classe 2001 di proprietà del Parma, figlio di Alessandro, notizia che vi avevamo anticipato sabato scorso. Fonte Foto: Sito Ufficialedoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Retroscena di calciomercato per il Benevento: Fernando Llorente era stato cercato dal ds Foggia, ma le liste hanno bloccato tutto.

Foggia, 11 ottobre 2020. Partenza sprint del Foggia, che al suo ritorno in C dopo un anno all’inferno batte l’ostico Potenza e brinda al successo, in uno Zaccheria privo di tifosi (causa protocollo an ...

