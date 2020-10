Enrico Brignano a Fazio: "Non c'hai una lira, non ti montare la testa" - (Di lunedì 12 ottobre 2020) Novella Toloni L'attore comico ha punzecchiato il conduttore di Che Tempo che fa facendo un chiaro riferimento al suo compenso per la conduzione del programmato La gag sarà stata anche concordata ma Enrico Brignano non è stato di certo clemente con Fabio Fazio. Il comico romano, durante il suo intervento a Che tempo che Fa, c'è andato giù pensante con il conduttore, provocandolo su alcuni temi "caldi" che hanno visto Fazio protagonista negli ultimi mesi. Tra una battutina sul suo compenso e un'altra sul budget ristretto per gli ospiti Enrico Brignano si è divertivo a provocare Fabio Fazio, che in un paio di occasioni ha provato a replicare. nodo 1868360 Che tempo che fa è tornato in onda da poche settimane, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Novella Toloni L'attore comico ha punzecchiato il conduttore di Che Tempo che fa facendo un chiaro riferimento al suo compenso per la conduzione del programmato La gag sarà stata anche concordata manon è stato di certo clemente con Fabio. Il comico romano, durante il suo intervento a Che tempo che Fa, c'è andato giù pensante con il conduttore, provocandolo su alcuni temi "caldi" che hanno vistoprotagonista negli ultimi mesi. Tra una battutina sul suo compenso e un'altra sul budget ristretto per gli ospitisi è divertivo a provocare Fabio, che in un paio di occasioni ha provato a replicare. nodo 1868360 Che tempo che fa è tornato in onda da poche settimane, ...

