Domenica In, la commozione di Maria De Filippi: 'Il mio primo grande dolore' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Alla fine ce l'hanno fatta. Mara Venier e Maria De Filippi sono riuscite a incontrarsi nel salotto di Domenica In. La regina di Mediaset sarebbe già dovuta essere ospite della collega e amica in passato, ma la Rai aveva bloccato l'ospitata. Domenica 11 ottobre invece la tanto agognata intervista che ha emozionato non solo la Venier, ma anche Queen Mary (QUI il video). Il ricordo del padre A commuovere Maria De Filippi fino alle lacrime è il ricordo del padre: "Papà era una pasta di papà, era ciccione, era un bel quintale di uomo, ed era la mia casa" confessa lei. L'uomo è morto quando Maria aveva 28 anni: "È stato il primo grande dolore, gli diagnosticarono un ...

