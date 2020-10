Covid, i morti per tumore al colon cresciuti in Europa di quasi il 12% per ritardo di screening di un anno (Di lunedì 12 ottobre 2020) Danni collaterali. Il coronavirus, ormai da 10 mesi attanaglia il mondo, non solo fa ammalare e uccide, ma provoca effetti devastanti anche per gli altri malati di altre patologie: tumorali e non solo. In Europa i decessi per tumore al colon sono cresciuti dell’11,9%. È la stima degli effetti dei ritardi dipendenti da Covid nei programmi di screening per la prevenzione del cancro del colon-retto resa nota in occasione della settimana della United European Gastroenterology (UEG Week Virtual 2020) e frutto di uno studio dell’Università di Bologna. Il cancro del colon-retto è il secondo big-killer in Europa tra le malattie oncologiche: si contano 375.000 nuove diagnosi ogni anno in Unione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Danni collaterali. Il coronavirus, ormai da 10 mesi attanaglia il mondo, non solo fa ammalare e uccide, ma provoca effetti devastanti anche per gli altri malati di altre patologie: tumorali e non solo. Ini decessi peralsonodell’11,9%. È la stima degli effetti dei ritardi dipendenti danei programmi diper la prevenzione del cancro del-retto resa nota in occasione della settimana della United European Gastroenterology (UEG Week Virtual 2020) e frutto di uno studio dell’Università di Bologna. Il cancro del-retto è il secondo big-killer intra le malattie oncologiche: si contano 375.000 nuove diagnosi ogniin Unione ...

