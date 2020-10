Covid, allarme a Parigi: positivo oltre il 17% dei test. Interviene Macron (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid, allarme a Parigi: positivo oltre il 17% dei test. E Macron parla alla nazione. Il premier Castex: “Evitare il lockdown” E’ allarme in Francia dopo l’esito dei test effettuati fino ad oggi. Il 17% delle persone testate per Covid è positivo. “E’ dato che non era mai stato raggiunto, ha sottolineato lunedì il direttore dell’Agenzia … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 12 ottobre 2020)il 17% dei. Eparla alla nazione. Il premier Castex: “Evitare il lockdown” E’in Francia dopo l’esito deieffettuati fino ad oggi. Il 17% delle personeate per. “E’ dato che non era mai stato raggiunto, ha sottolineato lunedì il direttore dell’Agenzia … L'articolo proviene da YesLife.it.

