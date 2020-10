Coronavirus. Verso divieto di sosta davanti ai locali dopo le 21, minore capienza bus e raccomandazioni su feste private (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – Nel dpcm che il governo si appresta a varare nelle prossime ore dovrebbe essere inserito il divieto della sosta davanti ai locali dopo le 21, fatto salvo il servizio al tavolo. È la posizione illustrata a quanto si apprende dal governo alla cabina di regia degli enti locali che si tiene a Palazzo Chigi.CON MINORE CAPIENZA TPL, IPOTESI LEZIONI A DISTANZA ALLE SUPERIORI Leggi su dire (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – Nel dpcm che il governo si appresta a varare nelle prossime ore dovrebbe essere inserito il divieto della sosta davanti ai locali dopo le 21, fatto salvo il servizio al tavolo. È la posizione illustrata a quanto si apprende dal governo alla cabina di regia degli enti locali che si tiene a Palazzo Chigi.CON MINORE CAPIENZA TPL, IPOTESI LEZIONI A DISTANZA ALLE SUPERIORI

