Conte: "No a lockdown nazionale, se curva contagi cresce chiusure circoscritte" (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – "Escluderei un nuovo lockdown" nazionale "a ragion veduta: abbiamo lavorato proprio per prevenirlo. Non siamo più nella condizione di intervenire in modo generalizzato su ampie aree del territorio". Lo dice il premier Giuseppe Conte rispondendo ai giornalisti a Taranto."SE CURVA RISALE LOCKDOWN CIRCOSCRITTI"

