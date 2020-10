Commisso: “Chiesa? Un povero immigrato ha dovuto finanziare gli Agnelli…” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ospite di Zona Mista, su RTV 38, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha commentato la cessione di Federico Chiesa alla Juventus. “Un povero immigrato è dovuto tornare in Italia per finanziare gli Agnelli vendendo un giocatore a rate”. Ha detto ridendo, ed ha aggiunto: “Nessuno ha portato davanti a me un’offerta definitiva per Chiesa a suo tempo. Non c’era nessun accordo con la Juve un anno fa, ma ormai Chiesa è una storia passata. Sono deluso per come si è comportato lui, non ho ricevuto nessuna chiamata. Abbiamo dovuto inviare i documenti a Coverciano perché non voleva venire ai campi a salutare. Enrico mi ha mandato un messaggio, ma non Federico”. L'articolo Commisso: “Chiesa? Un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ospite di Zona Mista, su RTV 38, il presidente della Fiorentina, Rocco, ha commentato la cessione di Federico Chiesa alla Juventus. “Untornare in Italia pergli Agnelli vendendo un giocatore a rate”. Ha detto ridendo, ed ha aggiunto: “Nessuno ha portato davanti a me un’offerta definitiva per Chiesa a suo tempo. Non c’era nessun accordo con la Juve un anno fa, ma ormai Chiesa è una storia passata. Sono deluso per come si è comportato lui, non ho ricevuto nessuna chiamata. Abbiamoinviare i documenti a Coverciano perché non voleva venire ai campi a salutare. Enrico mi ha mandato un messaggio, ma non Federico”. L'articolo: “Chiesa? Un ...

alex50va : RT @PietroLazze: Commisso parla di Chiesa e va dritto come un treno: 'Un povero immigrato è tornato in Italia per finanziare gli Agnelli e… - bianca_caimi : RT @cmdotcom: #Commisso: 'Deluso da #Chiesa. #Juve? Un povero immigrato è dovuto tornare in Italia per finanziare gli #Agnelli...' https://… - TUTTOJUVE_COM : Commisso su Chiesa: 'Un povero immigrato è dovuto tornare in Italia per finanziare gli Agnelli. Deluso per come si… - BombeDiVlad : ???? #Fiorentina, #Commisso commenta ancora l’addio di #Chiesa ?? Le dichiarazioni del patron viola #LeBombeDiVlad… - Spazio_J : Commisso ancora su Chiesa: 'Deluso dal suo comportamento, un immigrato ha dovuto finanziare gli Agnelli' -… -