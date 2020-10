Clima, Onu: “Disastri naturali raddoppiati in 20 anni” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il cambiamento Climatico è il principale responsabile del raddoppio dei disastri naturali nel mondo in vent’anni. Lo rivela un rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (Unsdir). Dal 2000 sono state registrate 7.348 calamità naturali (per un costo stimato in quasi 3mila miliardi di dollari) che hanno ucciso più di 1,2 milioni di persone. “Il Covid-19 ha reso i governi e l’opinione pubblica consapevoli dei rischi che ci circondano. E l’emergenza Climatica può essere anche peggiore“, ha detto il segretario generale dell’Unsdir Mami Mizutori. “Senza una ripresa verde, non faremo altro che aumentare l’emergenza Climatica“, ha insistito il segretario generale. Il rapporto, ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il cambiamentotico è il principale responsabile del raddoppio dei disastrinel mondo in vent’anni. Lo rivela un rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (Unsdir). Dal 2000 sono state registrate 7.348 calamità(per un costo stimato in quasi 3mila miliardi di dollari) che hanno ucciso più di 1,2 milioni di persone. “Il Covid-19 ha reso i governi e l’opinione pubblica consapevoli dei rischi che ci circondano. E l’emergenzatica può essere anche peggiore“, ha detto il segretario generale dell’Unsdir Mami Mizutori. “Senza una ripresa verde, non faremo altro che aumentare l’emergenzatica“, ha insistito il segretario generale. Il rapporto, ...

Politica - Raddoppiati in ultimi 20 anni: uccise 1,2 milioni di perosne dal 2000. Il cambiamento climatico rappresenta la principale causa del raddoppio delle catastrofi naturali nel mondo negli ...

