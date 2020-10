Appuntamenti e scadenze | settimana del 12 ottobre 2020

(Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 12/10/: Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting annuale– Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge in modalità virtuale. Partecipa Christine Lagarde (fino a domenica 18/10/) Unione Europea – Conferenza annuale dell’European Sustainable Development Network (ESDN), a Berlino (fino a martedì 13/10/) Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività Consiglio dell’UE – Consiglio Affari esteri Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento Banca d’Italia – Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita Meeting annuale IIF– Il Meeting annuale ...

Teleborsa

