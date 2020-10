The Outer Worlds arriverà su Steam a fine ottobre (Di domenica 11 ottobre 2020) Il periodo di esclusività per Epic Games Store e Microsoft Store sta per terminare e The Outer Worlds è in arrivo su Steam il 23 ottobre prossimo The Outer Worlds è un titolo che ha indubbiamente scosso i fan del genere, nel miglior modo possibile. Chiunque abbia amato la serie di Fallout e sia rimasto deluso dalla deriva presa dalla serie di Bethesda ha trovato in The Outer Worlds un’alternativa quantomeno valida, seppur più a basso budget. Seppur abbia avuto una conversione per Nintendo Switch discutibile, ed è un eufemismo definirla tale (trovate la nostra recensione QUI!), il titolo ha ricevuto elogi e pacche sulla spalla da qualsiasi versante dell’industria videoludica. A ragione, a nostro ... Leggi su tuttotek (Di domenica 11 ottobre 2020) Il periodo di esclusività per Epic Games Store e Microsoft Store sta per terminare e Theè in arrivo suil 23prossimo Theè un titolo che ha indubbiamente scosso i fan del genere, nel miglior modo possibile. Chiunque abbia amato la serie di Fallout e sia rimasto deluso dalla deriva presa dalla serie di Bethesda ha trovato in Theun’alternativa quantomeno valida, seppur più a basso budget. Seppur abbia avuto una conversione per Nintendo Switch discutibile, ed è un eufemismo definirla tale (trovate la nostra recensione QUI!), il titolo ha ricevuto elogi e pacche sulla spalla da qualsiasi versante dell’industria videoludica. A ragione, a nostro ...

tuttoteKit : The Outer Worlds arriverà su Steam a fine ottobre #NintendoSwitch #ObsidianEntertainment #PC #PS4 #TheOuterWorlds… - Asgard_Hydra : The Outer Worlds su Steam, finalmente una data di uscita ufficiale - Multiplayerit : The Outer Worlds su Steam, finalmente una data di uscita ufficiale - GamingToday4 : The Outer Worlds su Steam, finalmente una data di uscita ufficiale - _rxfearless_ : @idliketohugyou AAAAAA allora, trinkets, the good place, shadowhunters, sabrina e outer banks se hai già visto anch… -

Ultime Notizie dalla rete : The Outer The Outer Worlds - In arrivo su Steam a fine Ottobre GameIndustry.it The Outer Worlds arriverà su Steam a fine ottobre

Il periodo di esclusività per Epic Games Store e Microsoft Store sta per terminare e The Outer Worlds è in arrivo su Steam il 23 ottobre prossimo The Outer Worlds è un titolo che ha indubbiamente ...

Moon Studios “lascia la porta aperta” ad un altro gioco della serie di Ori

Moon Studios non esclude di tornare al mondo di Ori in futuro, magari con un prequel o spin-off. Negli ultimi cinque anni Moon Studios ha rilasciato due interessanti titoli appartenenti alla serie di ...

Il periodo di esclusività per Epic Games Store e Microsoft Store sta per terminare e The Outer Worlds è in arrivo su Steam il 23 ottobre prossimo The Outer Worlds è un titolo che ha indubbiamente ...Moon Studios non esclude di tornare al mondo di Ori in futuro, magari con un prequel o spin-off. Negli ultimi cinque anni Moon Studios ha rilasciato due interessanti titoli appartenenti alla serie di ...